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12:55, 11 июня 2021 года

В Орловской области продолжается весенняя призывная кампания

На службу уже отправились 79 призывников.


Накануне съёмочная группа ГТРК «Орёл» пообщалась с новобранцами, которые отправляются в войска национальной гвардии и в учебный центр сухопутных войск в Санкт-Петербурге.

Перед отправлением юноши прошли медкомиссию, в рамках которой все сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и антител. Как сообщил начальник отдела подготовки призыва граждан военного комиссариата Орловской области Сергей Романов, по прибытии в воинские подразделения их ждет двухнедельный карантин, после чего их распределят по должностям.

Кроме того, призывников проверяют и на употребление наркотиков, и если результат окажется положительным, со службой придётся немного повременить - отправят на курс лечения в наркологическом диспансере.

Еще один важный тест - на нервно-психическую устойчивость. Новобранцам предлагается ответить на 84 вопроса. Как отметили в военном комиссариате, все 79 призывников тест прошли успешно.

Психологические испытания в эти дни проходят и родители призывников. Чтобы снизить градус волнения, родителям рассказывают подробно, где и в каких войсках будут служить их сыновья.

Призыв продлится до 15 июля. За время весенней кампании в армию из Орловской области отправится чуть больше тысячи призывников.


Юлия Опанасюк
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