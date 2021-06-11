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14:42, 11 июня 2021 года Орловщина готова к ухудшению коронавирусной ситуации Подробностями поделился и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев.





Владимир Николаев, и. о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «В настоящее время для оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара в Орловской области развернуто 946 коек. С февраля по июнь 2021 года в связи со стабилизацией эпидобстановки было сокращено 920 коек. Сейчас на развернутых койках получают медицинскую помощь 579 человек, то есть, свободный коечный фонд – порядка 38%. В связи с возможной необходимостью оказания дополнительной медицинской помощи в условиях ухудшения эпидобстановки в наших лечебных учреждениях имеется достаточный запас коечного фонда. Если она будет ухудшаться и потребуются дополнительные койки, то развернуть вновь их на базе наших лечебных учреждений будет значительно проще, чем было в 2020-м».





Анастасия Дорохова



