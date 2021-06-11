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14:54, 11 июня 2021 года

Поставка вакцин от коронавируса в Орловскую область продолжается

В основном поступает «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».


Информацию о количестве доз вакцин с начала периода вакцинации предоставил и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев. По его словам, в регион поступило 101 257 доз вакцины. В том числе 94 837 доз вакцины ГамКовидВак (Спутник V), 4 860 доз «ЭпиВакКороны» и 1 560 доз КовиВака».

В ближайшие пять дней ожидается поставка 7 200 доз «Спутника V» и в пределах пяти дней - 2 430 доз «ЭпиВакКороны».


Анастасия Дорохова
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