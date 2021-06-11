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14:56, 11 июня 2021 года Работа орловских медучреждений постепенно возвращается в доковидный режим Порядок работы больниц рассказал и.о. руководителя департамента здравоохранения Владимир Николаев.





Владимир Николаев, и.о. руководителя департамента здравоохранения: «Орловские медучреждения постепенно возвращаются к своему обычному графику работы. С 26 апреля возобновлена диспансеризация отдельных групп взрослого населения и профосмотры. Диспансеризация и профосмотры детей продолжаются в полном объёме, медицинская помощь по экстренным показаниям оказывается в полном объёме. В соответствии с эпидобстановкой в Орловской области главные врачи лечебных учреждений имеют возможность организовывать плановую госпитализацию на имеющиеся профильные койки».





Анастасия Дорохова



