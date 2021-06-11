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14:57, 11 июня 2021 года Владимир Николаев пока не видит оснований для отмены масочного режима в Орловской области И.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области ответил на вопросы представителей региональных СМИ.





Владимир Николаев, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Отмена масочного режима непосредственно тесно связана с эпидобстановкой в Орловской области. Масочный режим направлен на предотвращение распространение инфекции среди населения. Пока говорить об отмене масочного режима до 1 июля рано».





Анастасия Дорохова



