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14:58, 11 июня 2021 года В Орле посчитали привитых в торговом центре Пункт вакцинации в крупном ТЦ Орла был открыт в апреле 2021 года.





Как сообщил сегодня и.о. руководителя регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев, среднее количество привитых жителей города Орла и Орловской области на этом пункте вакцинации - 15-20 человек в день. То есть с 20 апреля там привились порядка 500 человек».





Анастасия Дорохова



