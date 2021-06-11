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15:29, 11 июня 2021 года В орловской больнице им. Семашко по-прежнему проводят диагностику больным коронавирусом Неисправность томографа не внесла сбоев в работу.





Вопрос о неисправном томографе в больнице Семашко был поднят в рамках онлайн-брифинга со СМИ и.о. руководителя департамента здравоохранения Владимира Николаева.



Владимир Николаев, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «В больнице Семашко приобретены два компьютерных томографа. Тот, что в неисправном состоянии, – находится в хирургическом корпусе. Второй – работает и используется, прежде всего, для диагностики больных коронавирусом. Так что в настоящее время выход из строя одного из компьютерных томографов никак не повлиял на качество и проведение диагностики».





Анастасия Дорохова



