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15:35, 11 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- За достижения в работе - государственные награды. Сегодня, в преддверии Дня России, отметили труд 24-х орловцев.



- Сегодня орловские выпускники сдавали ЕГЭ. Два предмета по выбору – историю и физику.



- От пункта отправки до места службы - две недели карантина. Пандемия диктует свои правила проведения призывной кампании.



- Вернемся на 40 лет назад: сегодня памятная дата со дня установки памятника Лескову. Как это было?



- Взяли в руки инструмент и обновили детскую площадку. Когда программа благоустройства дойдет до орловских сел.



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