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15:47, 11 июня 2021 года Владимир Николаев пояснил, почему расходится региональная и федеральная статистика смертей от коронавируса Вопрос был задан в рамках онлайн брифинга со СМИ.





Владимир Николаев, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Региональная статистика представлена данными Орёлстата. Федеральная статистика представлена данными Росстата. Данные Росстата формируются на основании предоставления информации региональной статистики, то есть Орёлстата. Наверное, имелось в виду расхождение с информацией на сайте стопкоронавирус.рф. Расхождения по показателям имеет место и связано с тем, что статистические данные Орёлстата и Росстата даются на основании свидетельств о смерти, которые даёт лечебное учреждение. Информация на сайте стопкоронавирус.рф – подтвержденная, после проведённых патологоанатомических исследований, и они могут несколько отставать по времени. Но по мере подтверждения диагнозов информация на данный ресурс выносится».





Анастасия Дорохова



