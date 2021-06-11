Владимир Николаев: Лекарствами – обеспечим, возмещение морального вреда – под вопросом

Владимир Николаев, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Учитывая, что объем финансирования за счет федеральных средств недостаточен, возникают ситуации, когда вопрос решения относительно лекарственного обеспечения конкретного жителя Орловской области должен решаться в индивидуальном порядке, в том числе и через суд. Решение суда, поступающее в департамент здравоохранения, обязательно для исполнения и осуществляется за счёт бюджета субъекта РФ, то есть за счёт бюджета Орловской области. Но кроме обращения в суд по поводу обеспечения лекарственными средствами, есть обращения по поводу возмещения морального ущерба.