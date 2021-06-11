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16:42, 11 июня 2021 года Владимир Николаев: Лекарствами – обеспечим, возмещение морального вреда – под вопросом И.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области объяснил, в каком случае подаётся апелляция на решение суда.





Сегодня во время брифинга был задан вопрос о лекарственном обеспечении детей-инвалидов на основании решения суда.



Владимир Николаев, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Учитывая, что объем финансирования за счет федеральных средств недостаточен, возникают ситуации, когда вопрос решения относительно лекарственного обеспечения конкретного жителя Орловской области должен решаться в индивидуальном порядке, в том числе и через суд. Решение суда, поступающее в департамент здравоохранения, обязательно для исполнения и осуществляется за счёт бюджета субъекта РФ, то есть за счёт бюджета Орловской области. Но кроме обращения в суд по поводу обеспечения лекарственными средствами, есть обращения по поводу возмещения морального ущерба. Существующая судебная практика и существующий порядок обязывает департамент здравоохранения рассматривать оба вопроса. Лекарственное обеспечение по решению суда осуществляется в обязательном порядке и без каких-либо возражений. В ситуации решения о возмещении морального ущерба департамент здравоохранения подает в суд апелляцию для дополнительного рассмотрения».





Орловское Информбюро



