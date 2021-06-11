Главная » Новости



16:43, 11 июня 2021 года В Орле расплатились с поставщиками питания Предприниматели, поставляющие продукты питания в образовательные учреждения города, получили причитающиеся им деньги только после вмешательства прокуратуры Орловской области.





Прокуратура Орловской области провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на своевременную оплату исполненных муниципальных контрактов.



Установлено, что 29 образовательными организациями г. Орла с хозяйствующими субъектами были заключены договоры на поставку продуктов питания. Предприниматели свои обязательства выполнили, однако в нарушение требований законодательства денежные средства по сделкам им своевременно не перечислены.



После вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед предпринимателями на сумму 22,9 млн рублей, сообщает сайт регионального надзорного ведомства.





Орловское Информбюро



