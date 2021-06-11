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17:12, 11 июня 2021 года В Мценске 10-летний ребёнок застрял между бетонными плитами ЧП произошло в гаражном кооперативе микрорайона Коммаш.





Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сегодня на телефон службы спасения 112 позвонил ребёнок и сообщил, что его товарищ провалился в щель между бетонными плитами и не может выбраться. К месту незамедлительно были направлены сотрудники МЧС России и медики.



Через несколько минут на место прибыл дежурный караул 10-й пожарно-спасательной части г. Мценска. Со слов очевидцев, группа подростков гуляла в этом районе, их внимание привлекли хаотично сложенные бетонные блоки, и они решили там поиграть. В какой-то момент один из мальчиков провалился в щель между блоками, и дети поняли, что самостоятельно выбраться у него не получится. Несмотря на то, что ребята испугались, они не теряя ни минуты, сразу позвонили в экстренную службу 112 и сообщили о случившемся.



Пожарные с помощью гидравлического инструмента и подручных средств раздвинули блоки и вытащили из «западни» 10-летнего ребёнка. Вместе с пожарными на месте работали медики скорой помощи. По внешним признакам серьёзных травм у ребёнка нет, но чтобы провести более детальный осмотр, мальчика увезли в больницу.



В МЧС призывают родителей уделить больше времени вопросам безопасности детей и провести с ними беседы, напомнив простые и важные правила безопасного поведения: о пожаре, отдыхе у воды, нахождении на улице, дороге, стройке, на природе.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро



