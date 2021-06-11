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19:12, 11 июня 2021 года Благоустроенные детские площадки должны появиться в каждой орловской деревне Места проведения досуга появятся благодаря реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».





Песочница, турник для подтягивания качели и горка. Это оснащение единственной детской площадки в деревне Нижняя Калиновка. В летний сезон с покосом травы помогает администрация. Убирают и наводят порядок жители. В этом году решили сделать ее еще более зеленой и тенистой. От дороги детскую площадку решено оградить соснами. Жители высадили целую аллею, но мечтают о большем - о беседке, где можно было бы спрятаться от дождя, о ещё одних качелях, чтобы детям не приходилось ждать своей очереди. Тамара Плахова, жительница д. Нижняя Калиновка: «Чтобы забор немножко продлили, выровняли площадку, чтобы дети не падали и играли на ровном месте». Желательно, конечно, чтобы было современное покрытие, тренажёры для подростков, и сама детская площадка стала более вместительной. Тем более что горизонт позволяет. Возможно, в скором времени убирать траву на детской площадке жителям не придётся. Её планируют благоустроить в рамках проекта «Комфортная городская среда». В Орловском районе только в Платоновском поселении в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» с момента его реализации даже не благоустроили, а по-новой сделали шесть детских площадок. Татьяна Шулежко, жительница д. Хардиково: «Была старая площадка, где постоянно была вода, где было неудобно, мало тренажёров. Сейчас здесь занимаются дети не только с наших домов, а со всей деревни приходят и маленькие и большие, разного возраста дети. В выходные бывает по 50-60 человек». Этот детский городок обошёлся почти в два миллиона рублей. Здесь тренажёры для подростков, предусмотрены места для родителей - пока дети заняты. Максим Барбашов, глава администрации Платоновского сельского поселения: «Разработана проектно-сметная документация. В деревне Хардиково в районе Хардиковского клуба запланировано строительство мини-футбольного поля по такому же проекту». О футбольном поле в Нижней Калиновке не говорят, но такой же современный детский городок, как обещают власти, появится. Проектно-сметная документация готова и прошла госэкспертизу. Кроме того, район ждут преобразования и в следующем году. Юлия Ревкова, начальник управления ЖКХ администрации Орловского района: «У нас изготовлены ПСД, мы готовим заявку, для того чтобы участвовать в этом проекте, и сумма финансирования составит порядка 50 миллионов рублей, и мы подготовим 16 спортивных площадок». К реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Орловском районе подключились с 2018 года. За это время освоено более 130 миллионов рублей отремонтировали дворы, благоустроили спортивные и детские площадки.





Анна Вайсергисер



