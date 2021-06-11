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19:25, 11 июня 2021 года

Сегодня в Орле вскрыли капсулу памяти, заложенную на одной из городских улиц больше полувека назад

В 1967 году капсулу заложили два друга. Внутри они оставили послание и фотографию. И сегодня один из этих мальчишек вернулся на ту самую улицу за капсулой.


Сентябрь 1967-го, год как Орёл отметил 400-летие. В честь юбилея основания города на слиянии Оки и Орлика открывается стела. В этот день почётный караул у мемориала несут два мальчика - 10-классник Толик Сумский и 8-классник Юра Фролов. Они учатся в одной школе, их семьи живут по соседству, друзья не разлей вода. И у комсорга были на отличном счету.
 
Валентина Машина, жительница г. Орла: «Они конечно выделялись. Потому что это были очень активные ребята. Они занимались всем. КВНом, активно участвовали в клубе красных следопытов».
 
На торжественном мероприятии, где ребята несли караул, они стали свидетелями закладки капсулы с посланием потомкам, которая должна быть вскрыта через 100 лет - в 2066-м. На мальчиков это произвело такое сильное впечатления, что они решили отправить в будущее свою, личную капсулу.
 
Один из них написал, что хочет быть лётчиком другой, что будет учёным. В письме ребята также рассказали, что их улица активно застраивалась в 50-е годы и была самой зелёной в округе. А ещё в капсуле они решили оставить фото. Но снимок за полвека истлел. 
 
К сожалению, извлекать капсулу приехал только один из товарищей. Найти друга детства Юрию Фролову не удалось.
 
Юрий Фролов, житель Московской области: «Я надеюсь, что Анатолий Иванович Сумский тоже жив-здоров и работает на благо нашего Отечества».
 
Юрий Фролов сегодня управляет не штурвалом самолёта, а своим бизнесом. Его друг же детскую мечту исполнил. В 30 лет он стал доктором математических наук. Это последняя новость, которую слышал о товарище наш герой. С высоты прожитых лет признаётся, что при возможности послание изменил бы. И адресовал его не себе, а всему поколению.
 
Юрий Фролов, житель Московской области: «Чтобы любили Россию. Чтобы были патриотами. Чтобы стремились достичь таких высот, на которые они способны. Чтобы это принесло пользу их семьям, их родным и нашей стране».



Антон Киселёв
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