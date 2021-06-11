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19:40, 11 июня 2021 года Орловщина готовится отметить День России Сегодня в преддверии праздника представителям разных профессий вручили государственные награды. А юные орловцы приняли участие в различных акциях.







Сегодня выдающихся орловцев отметили государственными наградами за достижения и успехи в работе. Церемония награждения состоялась в круглом зале областной администрации. Торжество приурочено к предстоящему Дню России. В списке награжденных - 24 имени . Это представители сферы ЖКХ, сельского хозяйства, культуры, педагоги и медицинские работники. Валерию Симоненко, худруку театра «Русский стиль», вручили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени. В своём ответном слове он сравнил Россию с огромной семьей, где тесны и прочны родственные связи, взаимоотношения и обязанности. Валерий Симоненко, художественный руководитель муниципального драматического театра «Русский стиль» им. М.М. Бахтина: «Нам с вами досталось самое замечательное Отечество, огромная страна, красивая с красивыми людьми. Дай бог нам счастья и здоровья. Спасибо за награду». Среди награжденных - врач больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко Александр Тюрин. Он отмечен званием «Заслуженный врач Российской Федерации». Александр Тюрин, заслуженный врач России, врач больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко: «Спасибо за ту оценку, которую мне дали, вручив эту награду. Это, прежде всего, награда нашего коллектива, где я работаю более 40 лет. Я очень уважаю и люблю свой коллектив. Он много делает для здоровья людей, и будем стараться лучше работать, пережить это трудное время, и всем желаю здоровья». Врачам сегодня посвятили свою творческую работу студенты худграфа ОГУ имени Тургенева. На граффити, которое расположилось на стене стадиона «Динамо», собирательный образ медработника, спасающего страну от пандемии. Воспитанники дворца пионеров им. Гагарина подключились к акции «Окна России» и создали коллаж с символами родной страны, среди которых и Кремль, и Санкт-Петербург, и родной Орёл, и природа России с ее берёзками и ромашками. Украсили окна и в Некрасовской школе-интернате. Помимо детских рисунков и аппликаций, на каждом окне разместили российские флаги. Активисты ОНФ провели флешмоб - вместе с воспитанниками летнего лагеря школы №2 25 флагов соединили в одну линию - как символ единства и несокрушимости страны.





Татьяна Тимохина



