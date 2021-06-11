Онлайн-марафон «СМОТРИМ UEFA EURO 2020»

Специально к чемпионату Европы по футболу 11 июня на медиаплатформе СМОТРИМ стартует онлайн-марафон «СМОТРИМ UEFA EURO 2020».

На протяжении всего турнира пользователям платформы СМОТРИМ будут доступны матчи Евро-2020 онлайн и без регистрации, а также хайлайты, острые моменты, включения со стадионов и прогнозы экспертов, комментарии звёзд большого футбола и болельщиков. На СМОТРИМ пользователи смогут найти все важные подробности прошедшего футбольного дня в ежедневных дневниках чемпионата.



Комментировать матчи Евро-2020 в эфире телеканала «Россия» и на платформе СМОТРИМ будет Владимир Стогниенко. Онлайн-марафон «СМОТРИМ UEFA EURO 2020» продлится целый месяц и станет «личным абонементом» на Евро-2020 для каждого болельщика.

