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19:56, 11 июня 2021 года

Онлайн-марафон «СМОТРИМ UEFA EURO 2020»

Специально к чемпионату Европы по футболу 11 июня на медиаплатформе СМОТРИМ стартует онлайн-марафон «СМОТРИМ UEFA EURO 2020».

На протяжении всего турнира пользователям платформы СМОТРИМ будут доступны матчи Евро-2020 онлайн и без регистрации, а также хайлайты, острые моменты, включения со стадионов и прогнозы экспертов, комментарии звёзд большого футбола и болельщиков. На СМОТРИМ пользователи смогут найти все важные подробности прошедшего футбольного дня в ежедневных дневниках чемпионата. 
 
Комментировать матчи Евро-2020 в эфире телеканала «Россия» и на платформе СМОТРИМ будет Владимир Стогниенко. Онлайн-марафон «СМОТРИМ UEFA EURO 2020» продлится целый месяц и станет «личным абонементом» на Евро-2020 для каждого болельщика. 
 
Медиаплатформа СМОТРИМ доступна на сайтах www.smotrim.ru и Смотрим.рф, на телевизионных приставках Apple, телевизорах и медиаплеерах на базе Android TV, а также в приложениях для iOS и Android.



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