Главная » Новости



20:12, 11 июня 2021 года Орловские шахматисты посвятили Дню России свои победы В Орле состоялся праздничный шахматный турнир. За партиями наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





Сегодня в Орёл прошёл праздничный шахматный турнир, посвящённый Дню России. Он продолжался два часа и включил в себя девять партий. Играли как совсем юные шахматисты, так и те, кто успел подтвердить свои спортивные звания в рамках квалификационных партий. Многие из участников турнира выступят через неделю на традиционном фестивале «Славянские корни». Он стартует в Орле с 21 июня. Ожидается приезд делегации из Сербии.





Анастасия Дорохова



