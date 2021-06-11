пятница 11.06.2021 23:29:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

20:12, 11 июня 2021 года

Орловские шахматисты посвятили Дню России свои победы

В Орле состоялся праздничный шахматный турнир. За партиями наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


Сегодня в Орёл прошёл праздничный шахматный турнир, посвящённый Дню России. Он продолжался два часа и включил в себя девять партий. Играли как совсем юные шахматисты, так и те, кто успел подтвердить свои спортивные звания в рамках квалификационных партий. 
 
Многие из участников турнира выступят через неделю на традиционном фестивале «Славянские корни». Он стартует в Орле с 21 июня. Ожидается приезд делегации из Сербии.



Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.