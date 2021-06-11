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21:00, 11 июня 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- В Орле в преддверии Дня России наград удостоились 24 человека.
- Сегодня в Орле вскрыли капсулу, которая хранилась в земле полвека. Сбылись ли мечты пионеров?
- Благоустройство - дело заинтересованных. На село приходит нацпроект.
- За партами – будущие физики и историки. Сегодня выпускники сдавали ЕГЭ по выбору.
- Орловщина готовится отметить День России. Сегодня шахматисты посвятили свои победы предстоящему празднику.
Вести-Орёл