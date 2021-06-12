Орёл официально признан литературной столицей

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8:22, 12 июня 2021 года
Орёл официально признан литературной столицейРешение Федеральной службы по интеллектуальной собственности поступило в регион накануне.
По информации регионального управления культуры и архивного дела в социальных сетях
, заявка на регистрацию товарного знака была подана в октябре 2020 года.
По итогам ее рассмотрения в июне 2021 года музеем Тургенева было получено решение о регистрации товарного знака и соответствии обозначения «Литературная столица России» требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации для целей регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака).
Туристический образ города Орла имеет стойкую ассоциативную связь с литературным наследием, литературными музеями области (музеями И. С. Тургенева, И. А. Бунина, домом-музеем Н.С. Лескова, домом Леонида Андреева, музеем писателей-орловцев, домом Т. Н. Грановского).
Отмечается, что теперь у региона и литературных музеев появились необходимые юридические основания для использования бренда «Орёл – литературная столица России» в целях продвижения туристских ресурсов как внутри области, так и за ее пределами.
Анастасия Дорохова