Орёл официально признан литературной столицей

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности поступило в регион накануне.



По информации регионального управления культуры и архивного дела в социальных сетях , заявка на регистрацию товарного знака была подана в октябре 2020 года.

По итогам ее рассмотрения в июне 2021 года музеем Тургенева было получено решение о регистрации товарного знака и соответствии обозначения «Литературная столица России» требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации для целей регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака).

Туристический образ города Орла имеет стойкую ассоциативную связь с литературным наследием, литературными музеями области (музеями И. С. Тургенева, И. А. Бунина, домом-музеем Н.С. Лескова, домом Леонида Андреева, музеем писателей-орловцев, домом Т. Н. Грановского).

Отмечается, что теперь у региона и литературных музеев появились необходимые юридические основания для использования бренда «Орёл – литературная столица России» в целях продвижения туристских ресурсов как внутри области, так и за ее пределами.