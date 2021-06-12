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10:00, 12 июня 2021 года

Сегодня – День России

Орловцев с праздником поздравил губернатор Андрей Клычков.


Уважаемые орловчане!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем России! 
 
Преодолев тяжелейшие испытания 90-х годов, Российская Федерация прошла сложный путь построения новой государственности, защиты своего суверенитета и территориальной целостности, укрепления экономического, оборонного потенциала, выработки мер эффективной социальной политики, отвечающей нуждам и запросам людей. Надежным фундаментом укрепления России стали процессы возрождения духовности и патриотизма, опора на традиционные ценности нашего народа.
 
Учитывая весь опыт хозяйственного и политического развития, богатейшую многовековую культуру и героическое прошлое страны, инициативу всех конструктивных общественных сил, мы стремимся сделать всё для процветания и благополучия Отечества. 
 
Реализуя широкий комплекс мер, направленных на обеспечение нового качества экономического и социального развития региона, повышение благосостояния орловчан, Правительство Орловской области и в дальнейшем будет укреплять взаимодействие со всеми уровнями и ветвями власти, институтами гражданского общества – в целях успешного решения приоритетных задач развития героической Орловской земли.
 
От души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, новых свершений в работе на благо Орловщины и всей России!

Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков



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