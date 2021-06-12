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11:42, 12 июня 2021 года Молодых орловских авторов приглашают принять участие в национальной литературной премии Заявки на участие в «Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке» принимаются до 23 августа 2021 года.





Организатором премии является Центр поддержки молодежных творческих инициатив ( Роскультцентр ). К участию в премии приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся молодыми прозаиками, поэтами и сценаристами. С целью поощрения авторов различных жанров премия включает следующие номинации: «Нонфикшн», «Остросюжетный роман», «Фантастика», «Фэнтэзи», «Поэзия», «Комиксы», «Детская книга» и «Электронная книга» (специальная номинация). до 23 августа пройти регистрацию на

Для того чтобы принять участие в премии необходимо в срокпройти регистрацию на официальном сайте Роскультцентра. Экспертный совет, в который войдут литераторы, редакторы, издатели, литературные критики, деятели культуры и искусства и опытные педагоги, отберут 35 финалистов (по 5 в каждом направлении). Имена лауреатов будут названы на церемонии награждения, которая пройдет в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге в период с 11 по 13 ноября.





Анастасия Дорохова



