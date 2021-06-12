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12:14, 12 июня 2021 года

В праздничные дни орловские сотрудники МЧС России несут службу в усиленном режиме

Силы и средства Главного управления МЧС России по Орловской области в режиме повышенной готовности обеспечивают готовность к оперативному реагированию, организации управления при возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях.


Главным Управлением МЧС через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, пункты связи пожарно-спасательных частей организован контроль за обстановкой. Организовано совместное патрулирование водных объектов инспекторами ГИМС, спасателями МЧС и сотрудниками УМВД России по Орловской области. На особый контроль взяты традиционные места отдыха населения на природе, садово-дачные товарищества и другие территории, подверженные рискам возникновения чрезвычайных ситуаций. 
 
В свою очередь ведомство рекомендует гражданам проявить повышенную ответственность в вопросах детской безопасности: не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их времяпрепровождение, побеседуйте с ребенком о правилах поведения в сложных ситуациях.



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