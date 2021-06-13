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13:40, 13 июня 2021 года

В тепличном комплексе Орловской области выявлен опасный карантинный вредитель

Южноамериканскую томатную моль обнаружили сотрудники регионального Россельхознадзора.


Опасный карантинный вредитель - южноамериканская томатная моль – был обнаружен на территории тепличного комплекса, расположенного в Болховском районе. С 10 июня там установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 13,33 га. 
Площадь очага составила - 1,6 га, площадь буферной зоны - 11,73 га. 
 
Как отметили в Россельхознадзоре, ранее на территории Орловской области южноамериканская томатная моль зарегистрирована не была. В настоящее время разработана программа по локализации очага и ликвидации популяции южноамериканской томатной моли в карантинной фитосанитарной зоне. 
 
Южноамериканская томатная моль - опасный вредитель овощных культур закрытого и открытого грунта. Основным кормовым растением является томат. Также может повреждать баклажан, картофель, фасоль и перец. Путь распространения томатной минирующей моли — ввоз или транзит овощной продукции, рассады культурных или декоративных растений, клубней картофеля, с тарой и растительным субстратом.
 
Вредоносность томатной моли можно сравнить с саранчой, потому что гибель урожая может достигать 100%.



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