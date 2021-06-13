В тепличном комплексе Орловской области выявлен опасный карантинный вредитель

Южноамериканскую томатную моль обнаружили сотрудники регионального Россельхознадзора.

Опасный карантинный вредитель - южноамериканская томатная моль – был обнаружен на территории тепличного комплекса, расположенного в Болховском районе. С 10 июня там установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 13,33 га.

Площадь очага составила - 1,6 га, площадь буферной зоны - 11,73 га.

Как отметили в Россельхознадзоре, ранее на территории Орловской области южноамериканская томатная моль зарегистрирована не была. В настоящее время разработана программа по локализации очага и ликвидации популяции южноамериканской томатной моли в карантинной фитосанитарной зоне.

Южноамериканская томатная моль - опасный вредитель овощных культур закрытого и открытого грунта. Основным кормовым растением является томат. Также может повреждать баклажан, картофель, фасоль и перец. Путь распространения томатной минирующей моли — ввоз или транзит овощной продукции, рассады культурных или декоративных растений, клубней картофеля, с тарой и растительным субстратом.

Вредоносность томатной моли можно сравнить с саранчой, потому что гибель урожая может достигать 100%.