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12:40, 12 июня 2021 года

Орловцы могут увидеть пожарную ретротехнику

Жители Орла и гости города имеют возможность узнать, как боролись с огнем несколько десятилетий назад.


В Орле, около 1 пожарно-спасательной части по адресу Полесская, 59 начала работать выставка пожарной ретротехники. Здесь представлены пожарные автомобили, с помощью которых тушили пожары в прежние времена.
 
Самый старый из представленных автомобилей – ПМГ-6 на базе ГАЗ-51. Следующая по возрасту машина – автоцистерна на шасси ЗИЛ-157. Еще два автомобиля, расположившиеся рядом, – пришли им на смену и трудились в пожарном деле до начала 2000-х тысячных. Это автоцистерны на базе ГАЗ-53 и ГАЗ-66. Новинки выставки – ГАЗ-69 и мотоцикл с мотопомпой.

 
Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, красующиеся на выставке пожарные автомобили – боевые друзья пожарных, служившие им верой и правдой. Это был настоящий прорыв в пожаротушении: очень надежные, простые и эффективные автомобили, для своего времени – просто само совершенство. 
 
В роли «реставраторов» выступили сотрудники МЧС России. Они приложили немало сил, чтобы восстановить и привести в порядок ветеранов пожарного автопрома. Теперь все желающие могут познакомиться с техникой огнеборцев прошлого.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области



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