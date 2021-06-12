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13:05, 12 июня 2021 года Орловец признан лучшим зоотехником России Евгений Сасин стал призером Всероссийского конкурса зоотехников - селекционеров молочного и мясного скотоводства.





С 8 по 10 июня в Казани проходил второй Всероссийский конкурс зоотехников - селекционеров молочного и мясного скотоводства. Участник от Орловской области Евгений Сасин из АО Агрофирма «Мценская» занял третье место в номинации «Практические навыки работы с автоматизированными базами данных». В соревнованиях приняли участие 77 конкурсантов из 63 регионов России. Состязания прошли в 3 этапа на базе Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана и АО ГПП «Элита». Соревнования охватили сложную и важную селекционную работу с животными для получения высокопродуктивных животных. Победители конкурса были награждены дипломами и денежными сертификатами, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото: информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро



