Орловец Роман Богатырёв стал победителем конкурса «Мастера гостеприимства»

На конкурс было подано почти 30 тысяч заявок. Победителями стали 62 участника из 39 регионов России.

В Нижнем Новгороде объявлены результаты второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Победителями стали 62 участника из 39 регионов России. Они получат шанс реализовать свой проект, а их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти. В число победителей вошел орловец Роман Богатырёв.

Проект Романа - «История одна для всех» - направлен на разработку методики подготовки экскурсоводов-добровольцев, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также разработка экскурсионных маршрутов и специализированных элементов туристской инфраструктуры для граждан с ограниченными возможностями здоровья.