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13:33, 12 июня 2021 года

Орловец Роман Богатырёв стал победителем конкурса «Мастера гостеприимства»

На конкурс было подано почти 30 тысяч заявок. Победителями стали 62 участника из 39 регионов России.


В Нижнем Новгороде объявлены результаты второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».
 
Победителями стали 62 участника из 39 регионов России. Они получат шанс реализовать свой проект, а их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти. В число победителей вошел орловец Роман Богатырёв.
 
Проект Романа - «История одна для всех» - направлен на разработку методики подготовки экскурсоводов-добровольцев, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также разработка экскурсионных маршрутов и специализированных элементов туристской инфраструктуры для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
 
Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», сообщает информационный портал Орловской области.

Фото со страницы Романа Богатырёва "Вконтакте"



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