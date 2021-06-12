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14:00, 12 июня 2021 года Орёл принял участие в проекте ВГТРК «Широка страна моя родная...» В полночь по московскому времени на платформе СМОТРИМ началась трансляция фильмов о каждом регионе. Это своего рода видео-прогулка по знаковым местам и событиям.





Масштабный мультимедийный проект реализован впервые холдингом ВГТРК при участии Правительства Самарской области. 8 федеральных округов, вещание одновременно в 11 часовых поясах, 85 регионов — охват телемарафона «Широка страна моя родная!» впечатляет!



Для Орловщины эта весна была богата на археологические открытия, некоторые из которых смело могут претендовать на всероссийское историческое значение. Анна Боева побывала на раскопках и заглянула в буквальном смысле в глубины веков.



"SMOTRIM.RU". В эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, телеканалах Прямую трансляцию можно смотреть на российской мультимедийной онлайн-платформе. В эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, телеканалах «Самара-24» , «Башкортостан-24», «Восток-24», «Запад-24», «Кавказ-24», а также на всех интернет ресурсах ГТРК в России. Орел – родина Великих поэтов и писателей. Город на Оке даже называют третьей литературной столицей. Тысячи туристов приезжают туда, чтобы поклониться Тургеневскому дубу, например. Эва Стасюлевич знает, что связывает воедино цыганский алфавит, лучшего шахматиста среди писателей и первую любовь Жуковского.





Орловское Информбюро



