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15:23, 12 июня 2021 года Андрей Клычков сделал прививку от коронавируса Глава региона вакцинировался в торговом центре Орла.





Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков сделал прививку от коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе губернатора, процедуру вакцинации глава региона прошел в торговом центре, расположенном на Кромском шоссе, где открыт выездной прививочный пункт. Андрей Клычков получил первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Второй компонент вакцины губернатор получит 3 июля. Видео: Telegram-канал Телеграммы из Орла





Орловское Информбюро



