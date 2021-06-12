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15:28, 12 июня 2021 года В Орловской области 48 новых случаев заболевания коронавирусом Три человека скончались за минувшие сутки.





12 июня в Орловской области выявлено 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело 47 человек. Зарегистрировано три летальных исхода. На лечении в данный момент остаются 1 115 человек. В России опубликовали данные по заболеваемости за минувшие сутки. По оперативным данным портала Стопкоронавирус.рф , нав Орловской области выявленоновых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровелочеловек. Зарегистрировано три летальных исхода. На лечении в данный момент остаютсячеловек. С начала пандемии в регионе COVID-19 были инфицированы 36 204 человек, выздоровели 34 397 человек. 692 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



