Более 1 км водопровода проложено от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина в Орле

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Работы на объекте выполняет МПП ВКХ «Орелводоканал». За ходом строительства следит ФБУ «Росстройконтроль». Общая длина нитки водопровода составляет 3,6 км, из которой более 1 км уже уложено. Освоено почти 27 млн рублей.

Большинство работ выполняются бестраншейным способом. Строительство ведется без остановок с небольшим опережением графика. Водовод планируется запустить в ноябре 2021 года.

Строительство водовода на ул. Авиационной – это очередной крупный проект, реализуемый Орелводоканалом. В 2020 году водовод появился на ул. Высоковольтной - на участке от Лужковского водовода до Кромского шоссе. На 2022 год запланировано проектирование водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе.

Реализация всех мероприятий позволит улучшить качество воды, повысить надежность водоснабжения населения и предприятий Заводского, Советского и части Железнодорожного районов, а также откроет возможность развивать микрорайоны «Зареченский» и «Жилино», сообщает информационный портал Орловской области.