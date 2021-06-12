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15:42, 12 июня 2021 года

Более 1 км водопровода проложено от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина в Орле

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».


Работы на объекте выполняет МПП ВКХ «Орелводоканал». За ходом строительства следит ФБУ «Росстройконтроль». Общая длина нитки водопровода составляет 3,6 км, из которой более 1 км уже уложено. Освоено почти 27 млн рублей.
 
Большинство работ выполняются бестраншейным способом. Строительство ведется без остановок с небольшим опережением графика. Водовод планируется запустить в ноябре 2021 года. 
 
Строительство водовода на ул. Авиационной – это очередной крупный проект, реализуемый Орелводоканалом. В 2020 году водовод появился на ул. Высоковольтной - на участке от Лужковского водовода до Кромского шоссе. На 2022 год запланировано проектирование водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе.
 
Реализация всех мероприятий позволит улучшить качество воды, повысить надежность водоснабжения населения и предприятий Заводского, Советского и части Железнодорожного районов, а также откроет возможность развивать микрорайоны «Зареченский» и «Жилино», сообщает информационный портал Орловской области.



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