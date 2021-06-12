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15:50, 12 июня 2021 года Орловцы познакомятся с молодыми учёными-земляками Фотографии молодых учёных-орловцев появятся на улицах Орла.









Виктор - автор более 100 научных публикаций в ведущих отечественных и мировых издательствах, член международных оптических обществ SPIE и OSA, На улицах Орла решено разместить билборды с фотографиями молодых учёных-орловцев. Первым появился билборд с изображением Виктора Дремина. 30-летний исследователь удостоился множества наград региональных, всероссийских и международных конкурсов за свои разработки в области ранней диагностики опасных заболеваний.Виктор - автор более 100 научных публикаций в ведущих отечественных и мировых издательствах, член международных оптических обществ SPIE и OSA, сообщает telegram-канал «Телеграммы из Орла». Напомним, 2021-й – Год науки и технологий.





Орловское Информбюро



