Орловцы познакомятся с молодыми учёными-земляками

На улицах Орла решено разместить билборды с фотографиями молодых учёных-орловцев. Первым появился билборд с изображением Виктора Дремина. 30-летний исследователь удостоился множества наград региональных, всероссийских и международных конкурсов за свои разработки в области ранней диагностики опасных заболеваний.
Виктор - автор более 100 научных публикаций в ведущих отечественных и мировых издательствах, член международных оптических обществ SPIE и OSA, сообщает
telegram-канал «Телеграммы из Орла».
Напомним, 2021-й – Год науки и технологий.