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10:12, 12 июня 2021 года

Леонид Музалевский: «Успехи России — это достижения каждого из нас»

Председатель Орловского облсовета поздравил орловцев с Днём России.


Уважаемые земляки!

12 июня мы отмечаем один из самых важных государственных праздников нашей страны — День России!
 
Россия — великая страна с уникальной историей, самым главным богатством которой является её народ, хранящий и приумножающий вековые традиции нашей Родины. Успехи России — это достижения каждого из нас, кто своим трудом ежедневно работает на благо и процветание страны.
Сегодня перед Россией стоят очень непростые и важные задачи, которые мы сможем решить только общими усилиями. Ведь именно от нас зависит, какую страну мы передадим потомкам.
 
Примите искренние поздравления с Днём России! Пусть в ваших домах всегда будет мир и покой, а ваше будущее — достойным и светлым!

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский



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