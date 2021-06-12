Леонид Музалевский: «Успехи России — это достижения каждого из нас»

Председатель Орловского облсовета поздравил орловцев с Днём России.

Уважаемые земляки!





12 июня мы отмечаем один из самых важных государственных праздников нашей страны — День России!



Россия — великая страна с уникальной историей, самым главным богатством которой является её народ, хранящий и приумножающий вековые традиции нашей Родины. Успехи России — это достижения каждого из нас, кто своим трудом ежедневно работает на благо и процветание страны.

Сегодня перед Россией стоят очень непростые и важные задачи, которые мы сможем решить только общими усилиями. Ведь именно от нас зависит, какую страну мы передадим потомкам.



Примите искренние поздравления с Днём России! Пусть в ваших домах всегда будет мир и покой, а ваше будущее — достойным и светлым!



Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Леонид Музалевский