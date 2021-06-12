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17:19, 12 июня 2021 года

Орловщина отметила День России

День 12 июня был объявлен государственным праздником в 1992 году.


Сегодня, 12 июня, орловцы вместе со всей страной отмечают главный государственный праздник - День России. Ежегодно в этот день проходят праздничные мероприятия. Прошли они и на Орловщине. 
 
В преддверии праздника лучшим орловцам были вручены государственные награды. В списке награжденных - 24 имени. Это представители сферы ЖКХ, сельского хозяйства, культуры, педагоги и медицинские работники. Медикам посвятили свою работу студенты орловского худграфа. На стене стадиона «Динамо» они создали граффити. Художники изобразили триколор, собирательный образ женщины-врача и надписи «С Днём России!» и «Спасибо за ваш труд».
 
Символ страны – бело-сине-красный флаг – развевается на зданиях. А накануне каждый орловец мог получить ленточку в цветах российского триколора. Огромное полотнище флага развернули сегодня орловские спортсмены на Центральном стадионе областного центра. А после торжественной церемонии состоялся праздничный забег, в котором приняли участие 25 человек.



Юлия Опанасюк
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