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17:40, 12 июня 2021 года

Орловцы привились против коронавируса в мобильных пунктах вакцинации

Передвижные ФАПы работали сегодня в Советском и Заводском районах города. Продолжает работать и пункт вакцинации в ТЦ на Кромском шоссе.


Передвижные фельдшерско-акушерские пункты работали сегодня на площадях Жукова и Комсомольской. Каждый желающий смог сделать там прививку против коронавирусной инфекции.
 
В наличии были все три вакцины. Одним из главных преимуществ мобильной  вакцинации орловцы считают экономию времени и территориальную доступность. 
 
В плане удобства и доступности отмечают орловцы и пункт вакцинации, расположенный в торговом центре на Кромском шоссе. Кстати, сегодня прививку там сделал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Второй компонент вакцины глава региона получит 3 июля. 
 
13 и 14 июня мобильные пункты вакцинации будут работать в Северном районе с 9:00 до 16:00. В воскресенье, 13 июня, ФАП будет работать на ул. Кукушкина, 4 (в районе магазина «Магнит»); в понедельник,14 июня, — на ул. Михалицына, 5 (в районе ТЦ «Линия»).
 
Приедут ФАПы и в Железнодорожный район. 13 июня мобильный комплекс будет работать по адресу ул. Высокая, 1 (в районе магазина «Пятерочка»); 14 июняна ул. Ливенской, 18 (в районе Комплексного центра социального обслуживания населения). Время работы с 9:00 до 16:00.
 
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Приём ведут практикующие врачи поликлиник Орла. Осмотр врача перед введением прививки — обязателен!
 
Прививку рядом с домом уже получили жители микрорайонов «Зареченский» и «Наугорский».



Юлия Опанасюк
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