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9:40, 13 июня 2021 года

В Орловской области пройдёт Аграрная неделя

Это традиционное для нашего региона мероприятие. В этом году Аграрная неделя Орловской посвящена 125-летию со дня основания Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции.


Аграрная неделя стартует 23 июня. В числе мероприятий: 
 
- международная научно-практическая конференция, посвященная развитию селекции зерновых, зернобобовых и крупяных культур; 
 
- демонстрация селекционных, технологических и семеноводческих посевов ФГБНУ ФНЦ ЗБК;
 
- пленарное заседание «Интеграция аграрной науки и производства как фактор обеспечения продовольственной безопасности»;
 
- полевая конференция ООО «ФосАгро»;
 
- День поля Орловской области; 
 
- Ярмарка сортов и гибридов. 
 
В рамках Аграрной недели отметят лучших работников АПК Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области



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