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9:40, 13 июня 2021 года В Орловской области пройдёт Аграрная неделя Это традиционное для нашего региона мероприятие. В этом году Аграрная неделя Орловской посвящена 125-летию со дня основания Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции.





Аграрная неделя стартует 23 июня. В числе мероприятий: - международная научно-практическая конференция, посвященная развитию селекции зерновых, зернобобовых и крупяных культур; - демонстрация селекционных, технологических и семеноводческих посевов ФГБНУ ФНЦ ЗБК; - пленарное заседание «Интеграция аграрной науки и производства как фактор обеспечения продовольственной безопасности»; - полевая конференция ООО «ФосАгро»; - День поля Орловской области; - Ярмарка сортов и гибридов. В рамках Аграрной недели отметят лучших работников АПК Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро



