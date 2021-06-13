В Орловской области пройдёт Аграрная неделя

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9:40, 13 июня 2021 года
В Орловской области пройдёт Аграрная неделяЭто традиционное для нашего региона мероприятие. В этом году Аграрная неделя Орловской посвящена 125-летию со дня основания Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции.
Аграрная неделя стартует 23 июня. В числе мероприятий:
- международная научно-практическая конференция, посвященная развитию селекции зерновых, зернобобовых и крупяных культур;
- демонстрация селекционных, технологических и семеноводческих посевов ФГБНУ ФНЦ ЗБК;
- пленарное заседание «Интеграция аграрной науки и производства как фактор обеспечения продовольственной безопасности»;
- полевая конференция ООО «ФосАгро»;
- День поля Орловской области;
- Ярмарка сортов и гибридов.
В рамках Аграрной недели отметят лучших работников АПК Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Орловское Информбюро