Город Ливны отметит 435-летие со дня основания

День города запланирован на 26 июня.

Торжество пройдет в традиционном формате, но с учетом ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Возможность проведения конкретных мероприятий, их формат и масштаб будут зависеть от динамики заболеваемости.

В настоящее время активно ведутся работы по благоустройству города: центральные улицы украсят поздравительные перетяжки и патриотическая символика, появятся световые консоли, будут заменены 6 остановочных павильонов, отремонтированы въездные знаки, цоколи и фасады зданий, уличные ограждения, установлены новые скамейки и урны.

Всего на работы по благоустройству выделено около 1 млн рублей.

В День города запланирован и праздничный салют, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото: ПРИНТ-ТВ





