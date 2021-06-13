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10:03, 13 июня 2021 года

Город Ливны отметит 435-летие со дня основания

День города запланирован на 26 июня.


Торжество пройдет в традиционном формате, но с учетом ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Возможность проведения конкретных мероприятий, их формат и масштаб будут зависеть от динамики заболеваемости.
 
В настоящее время активно ведутся работы по благоустройству города: центральные улицы украсят поздравительные перетяжки и патриотическая символика, появятся световые консоли, будут заменены 6 остановочных павильонов, отремонтированы въездные знаки, цоколи и фасады зданий, уличные ограждения, установлены новые скамейки и урны.
 
Всего на работы по благоустройству выделено около 1 млн рублей.
 
В День города запланирован и праздничный салют, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото: ПРИНТ-ТВ



 



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