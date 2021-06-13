Личный кабинет налогоплательщика пополнился новой функцией

Речь идет о функции «Поиск платежа».

В настоящее время в городе Орле уже более 100 тысяч пользователей оценили возможности «Личного кабинета для физических лиц». Недавно сервис пополнился новой функцией «Поиск платежа».

Теперь пользователи сервиса могут направить запрос на розыск денежных средств, набрав соответствующие реквизиты платежа.

Аналогичный функционал в ближайшее время будет доступен для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Возможность поиска платежа через личный кабинет налогоплательщика позволит снизить трудозатраты граждан на взаимодействие с налоговыми органами, сократить издержки налоговых органов на обработку и анализ запросов граждан, а главное обеспечить качественный уровень налоговых услуг, сообщили в ИФНС России по городу Орлу.