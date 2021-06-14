понедельник 14.06.2021 10:47:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:29, 14 июня 2021 года

Орловские мастера прославились на всю страну

Показать себя молодые профессионалы смогли на чемпионате WorldSkills Russia. С Савелием Фёдоровым и Анастасией Рымшиной встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


16-летний Савелий Фёдоров занял второе место в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia. Итоговые соревнования по компетенции «Реставрация произведений из дерева» в рамках отборочных состязания для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходили с 24 по 29 мая в Москве на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград» ВДНХ.
 
Савелий Фёдоров - студент Орловского реставрационно-строительного техникума. Его наставник - мастер производственного обучения техникума Юрий Рябинкин.
 
Кстати, техникум, где учится Савелий, уже дважды попал в летопись мирового чемпионата молодых профессионалов. В 2019 году выпускник техникума Даниил Шмыдов занял третье место в компетенции «Облицовка плиткой». В этой же компетенции в 2021-м Орловщину представит Анастасия Рымшина. В отборочном туре она попала в десятку лучших из 42 участников. Кстати Настя учится вовсе не на плиточника, а на реставратора. Навыки облицовки второкурсница получает во внеурочное время.
 
Сейчас Настя на 8-й позиции. В Уфе бороться за победу в национальном этапе придется с девятью юношами.



Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.