Орловские мастера прославились на всю страну

Показать себя молодые профессионалы смогли на чемпионате WorldSkills Russia. С Савелием Фёдоровым и Анастасией Рымшиной встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.

16-летний Савелий Фёдоров занял второе место в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia. Итоговые соревнования по компетенции «Реставрация произведений из дерева» в рамках отборочных состязания для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходили с 24 по 29 мая в Москве на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград» ВДНХ.

Савелий Фёдоров - студент Орловского реставрационно-строительного техникума. Его наставник - мастер производственного обучения техникума Юрий Рябинкин.

Кстати, техникум, где учится Савелий, уже дважды попал в летопись мирового чемпионата молодых профессионалов. В 2019 году выпускник техникума Даниил Шмыдов занял третье место в компетенции «Облицовка плиткой». В этой же компетенции в 2021-м Орловщину представит Анастасия Рымшина. В отборочном туре она попала в десятку лучших из 42 участников. Кстати Настя учится вовсе не на плиточника, а на реставратора. Навыки облицовки второкурсница получает во внеурочное время.

Сейчас Настя на 8-й позиции. В Уфе бороться за победу в национальном этапе придется с девятью юношами.