Жители Орла заплатили в бюджет страны 2,6 млрд рублей налогов

По итогам 5 месяцев 2021 года на территории города Орла выросли поступления налогов и сборов.

Так на территории города в консолидированный бюджет РФ поступило почти 8,5 млрд. рублей налогов и сборов, что составило 130,9% к аналогичному периоду прошлого года. Объем всех поступлений увеличился почти на 2 млрд. рублей.

Из всего объема поступлений за 5 месяцев 2021 года в федеральный бюджет собрано более 2,6 млрд. рублей, что составило 145,1% к уровню прошлого года. Основной рост сложился по НДС, платежи которого возросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 2 млрд. рублей.

Заметно увеличились поступления в территориальный бюджет, они составили более 5,8 млрд. рублей. В городской бюджет за отчетный период собрано 804,9 млн. рублей, сообщает налоговая инспекция Орла.