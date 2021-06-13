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11:34, 13 июня 2021 года Еще 47 орловцев заразились коронавирусом В России опубликовали данные по заболеваемости за минувшие сутки.





13 июня в Орловской области выявлено 47 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело 45 человек. Зарегистрировано три летальных исхода. На лечении в данный момент остаются 1 114 человек. По оперативным данным портала Стопкоронавирус.рф , нав Орловской области выявленоновых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровелочеловек. Зарегистрированоисхода. На лечении в данный момент остаютсячеловек. С начала пандемии в регионе COVID-19 были инфицированы 36 251 человек, выздоровели ичеловека. 695 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



