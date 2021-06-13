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12:15, 13 июня 2021 года ЕГЭ по истории и физике сдавали более 1300 орловских выпускников Испытание состоялось 11 июня.





11 июня орловские одиннадцатиклассники сдавали ЕГЭ по истории и физике. Физику сдавали 679 школьников, историю – 675. Паспорта готовности получили 24 пункта проведения экзамена (ППЭ) на базе общеобразовательных организаций и один на дому. Мониторинг проведения экзаменов осуществляли 27 аккредитованных общественных наблюдателя, в региональном Ситуационном центре - 47 наблюдателей. В ППЭ присутствовали 68 членов Государственной экзаменационной комиссии, медицинские работники, сотрудники полиции. Результаты экзаменов станут известны не позднее 28 июня, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



