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16:45, 13 июня 2021 года

В переулке Комсомольском выявили недоработки при благоустройстве двора

Подрядчик обещал их исправить за эти выходные.


Как сообщили в городской администрации, вопросы вызвал участок бордюрного камня в месте расположения канализационного люка, высота пандуса для маломобильных групп населения, а также отсыпка будущей зелёной зоны чернозёмом.
 
Исправить недоработки подрядная организация должна за эти выходные. Затем территория двора пройдёт процедуру приёмки.
 
Напомним, благоустраивают дворовую территорию в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». 

 
Подрядчик ООО «ОНИКС» работает на объекте с 1 апреля. За это время на участке прошли экспертизу дорожной лаборатории КУ ОО «Орёлгосзаказчик» 370 кв. м тротуаров и 520 кв. м дворовой проезжей части. Возле подъездов появились светодиодные светильники, урны и скамейки.

Фото пресс-службы администрации города Орла



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