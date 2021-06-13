Главная » Новости



16:45, 13 июня 2021 года В переулке Комсомольском выявили недоработки при благоустройстве двора Подрядчик обещал их исправить за эти выходные.





Как сообщили в городской администрации, вопросы вызвал участок бордюрного камня в месте расположения канализационного люка, высота пандуса для маломобильных групп населения, а также отсыпка будущей зелёной зоны чернозёмом. Исправить недоработки подрядная организация должна за эти выходные. Затем территория двора пройдёт процедуру приёмки. Напомним, благоустраивают дворовую территорию в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Подрядчик ООО «ОНИКС» работает на объекте с 1 апреля. За это время на участке прошли экспертизу дорожной лаборатории КУ ОО «Орёлгосзаказчик» 370 кв. м тротуаров и 520 кв. м дворовой проезжей части. Возле подъездов появились светодиодные светильники, урны и скамейки.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Орловское Информбюро



