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12:10, 14 июня 2021 года 46 новых случаев коронавируса в Орловской области В России опубликовали данные по заболеваемости за минувшие сутки.





По оперативным данным портала Стопкоронавирус.рф, на 14 июня в Орловской области выявлено 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело 42 человека. Зарегистрировано два летальных исхода. На лечении в данный момент остаются 1 116 человек. С начала пандемии в регионе COVID-19 были инфицированы 36 297 человек, выздоровели 42 человека. 697 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



