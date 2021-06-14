46 новых случаев коронавируса в Орловской области

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12:10, 14 июня 2021 года
46 новых случаев коронавируса в Орловской областиВ России опубликовали данные по заболеваемости за минувшие сутки.
По оперативным данным портала Стопкоронавирус.рф, на 14 июня в Орловской области выявлено 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело 42 человека. Зарегистрировано два летальных исхода. На лечении в данный момент остаются 1 116 человек.
С начала пандемии в регионе COVID-19 были инфицированы 36 297 человек, выздоровели 42 человека. 697 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро