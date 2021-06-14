Многодетные семьи Орловщина – на контроле МЧС

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14:38, 14 июня 2021 года
Многодетные семьи Орловщина – на контроле МЧССотрудники регионального ведомства посещают семьи с детьми, чтобы узнать, как соблюдаются правила безопасности.
В Орловской области сотрудники МЧС посещают дома, где проживают многодетные семьи. В ходе рейдов они обращают внимание на исправность электропроводки и газового оборудования.
Так, недавно сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы посетили семьи в Корсаковском и Новосильском районах. Большинство семей проживают в давно построенных домах, в которых, зачастую, не обеспечена противопожарная безопасность, что создает потенциальную угрозу для самих семей и для соседей.
При посещении многодетных семей сотрудники МЧС оценили условия проживания, провели инструктажи и вручили памятки о соблюдении противопожарных мер, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро