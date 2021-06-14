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14:38, 14 июня 2021 года Многодетные семьи Орловщина – на контроле МЧС Сотрудники регионального ведомства посещают семьи с детьми, чтобы узнать, как соблюдаются правила безопасности.





В Орловской области сотрудники МЧС посещают дома, где проживают многодетные семьи. В ходе рейдов они обращают внимание на исправность электропроводки и газового оборудования.



Так, недавно сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы посетили семьи в Корсаковском и Новосильском районах. Большинство семей проживают в давно построенных домах, в которых, зачастую, не обеспечена противопожарная безопасность, что создает потенциальную угрозу для самих семей и для соседей.



При посещении многодетных семей сотрудники МЧС оценили условия проживания, провели инструктажи и вручили памятки о соблюдении противопожарных мер, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро



