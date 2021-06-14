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14:44, 14 июня 2021 года Работу орловских активистов оценило Федеральное архивное агентство Наградами отмечены несколько человек.





Федеральное архивное агентство отметило орловских архивистов за многолетний добросовестный труд и активное участие в организации использования документов Архивного фонда Российской Федерации.



Нагрудным знаком «Почетный архивист» награждена Алла Андреевна Ветошко - начальник отдела научно-справочного аппарата Государственного архива Орловской области.



Почетной грамотой Федерального архивного агентства награждена Елена Николаевна Чумакова - главный архивист Государственного архива Орловской области.



Кроме того, объявлена благодарность руководителя Федерального архивного агентства Елене Вишняк - архивисту I категории Государственного архива Орловской области; Людмиле Ивановой - начальнику архивного отдела администрации Краснозоренского района; Татьяне Камчатовой - главному специалисту администрации Шаблыкинского района.



Вручение наград состоялось в Международный день архивов, 9 июня, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото пресс-службы администрации Орловской области





Орловское Информбюро



