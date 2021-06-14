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14:44, 14 июня 2021 года «Ливенская газета» стала призером Всероссийского фестиваля «Моя провинция - 2021» Форум собрал представителей журналистского сообщества из 50 регионов России.





В начале июня в Кисловодске состоялся всероссийский журналистский форум «Моя провинция». Мероприятие организовано Центром развития региональных СМИ совместно с Союзом журналистов России и Национальной ассоциацией телерадиовещателей. Для участия в форуме приехали представители 50 регионов России. Орловскую область представляла «Ливенская газета». Проект районного издания «Победа. 75 лет» занял третье место в номинации «Делимся опытом», сообщает аккаунт администрации Ливенского района.







Орловское Информбюро



