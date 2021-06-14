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14:56, 14 июня 2021 года Сегодня орловские студенты стали донорами Мобильный пункт забора крови работал у главного корпуса ОГУ имени Тургенева.





Сегодня - Всемирный день донора крови. Он был учрежден 17 лет назад Всемирной организацией здравоохранения как повод напомнить о том, что безопасная кровь и ее продукты постоянно необходимы для оказания медицинской помощи. К этой дате в Орле был приурочен выезд передвижного мобильного комплекса для забора крови. Он расположился у главного корпуса ОГУ имени Тургенева.



Перед забором крови у студентов проверили состояние здоровья, группу крови, келл-фактор и уровень гемоглобина. Все тесты проводились с соблюдением противоэпидемических правил. Процедура забора крови занимает не более 15 минут. Донором становится тот, кто сдает 450 миллилитров цельной крови за один раз.



Всего в это день акцию поддержали 77 человек. Всем донорам выдали материальную поддержку и браслеты с номером группы крови. Новобранцам - грамоты с благодарностью.





Елена Литинская



