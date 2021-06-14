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15:57, 14 июня 2021 года В Орловской области завершился первый этап «Вахты памяти-2021» Несмотря на затянувшиеся дожди, поисковики продолжали раскопки на местах боев Великой Отечественной войны.





В Орловской области завершился первый этап «Вахты памяти-2021». Работы велись на территории 12 районов области. Были подняты останки 109 бойцов.



В региональной акции приняли участие более пятисот человек. Были представители Москвы, Архангельской, Брянской, Тульской, Рязанской, Курганской, Курской, Пензенской областей.



Андрей Сиротов, замначальника управления по реализации общественно-патриотических проектов администрации Орловской области: «Все бойцы, которые найдены, будут захоронены с почестями, и первое захоронение состоится 21 июня на Кривцовском мемориале, там будет перезахоронено порядка 80 солдат и командиров Красной армии».

Поисковые экспедиции продлятся до ноября, а если позволят погодные условия - до декабря.





Анна Вайсергисер



