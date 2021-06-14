понедельник 14.06.2021 17:52:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:57, 14 июня 2021 года

В Орловской области завершился первый этап «Вахты памяти-2021»

Несмотря на затянувшиеся дожди, поисковики продолжали раскопки на местах боев Великой Отечественной войны.


В Орловской области завершился первый этап «Вахты памяти-2021». Работы велись на территории 12 районов области. Были подняты останки 109 бойцов.

В региональной акции приняли участие более пятисот человек. Были представители Москвы, Архангельской, Брянской, Тульской, Рязанской, Курганской, Курской, Пензенской областей.

Андрей Сиротов, замначальника управления по реализации общественно-патриотических проектов администрации Орловской области: «Все бойцы, которые найдены, будут захоронены с почестями, и первое захоронение состоится 21 июня на Кривцовском мемориале, там будет перезахоронено порядка 80 солдат и командиров Красной армии».

Поисковые экспедиции продлятся до ноября, а если позволят погодные условия - до декабря.


Анна Вайсергисер
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.