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17:00, 14 июня 2021 года В Орле прошел мастер-класс по гандболу Занятие провёл заслуженный тренер России Виктор Вяхирев.





Для орловских гандболистов минувший спортивный сезон стал знаковым. Впервые почти за 20 лет наши ребята вышли в полуфинал Первенства России. И совсем немного спортсменам детской спортшколы № 4 не хватило до выхода в финал. Чтобы поправить недочеты и научить чему-то новому, в Орёл приехал заслуженный тренер России Виктор Вяхирев. В его послужном списке – три олимпийских чемпионки, восемь мастеров спорта международного класса, пять заслуженных мастеров спорта. Сейчас Виктор Вяхирев на пенсии, но продолжает помогать молодежи постигать азы гандбола, проводя мастер-классы в регионах.



Кстати, в Орле в конце августа планируется проведение межрегионального турнира.





Анастасия Дорохова



