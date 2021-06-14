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21:20, 14 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле мобильные пункты вакцинации от коронавируса работали в выходные дни.



- Студенты Орловского госуниверситета стали донорами крови.



- Участников праздника «Троицкие хороводы» протестируют на ковид.



- В Орловской области завершился первый этап «Вахты памяти-2021». Найдены останки 109 бойцов.



- Орёл официально признан литературной столицей страны.



- МЧС организовало выставку пожарной техники.



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